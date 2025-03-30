МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Почему им нравится моё страдание?

Почему им нравится моё страдание?

Я стала замечать, что многим людям интересно, когда у меня что-то не так. Особенно это касается тех, кто находится рядом — близких и знакомых.

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Комментарии
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ВераВерная
&quot; Я хочу, чтобы в моей жизни оставались только те, кто действительно поддерживает меня и радуется моим успехам&quot;. Так а кто мешает? Так и сделайте. Вычеркните из своей жизни тех, кто вас осуждает, кто сплетничает, кто из ваших эмоций устраивает зрелище. Вас что, кто-то насильно заставляет с этими пустобрёхами общаться? Поставьте блок. Вот и увидите, кто с вами останется в вашем небольшом посёлке)))
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Сергей Рубцовск
Зачем выставлять свои семейные отношения на всеобщее обозрение? Решайте свои проблемы не вынося сор из избы.
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