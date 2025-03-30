Почему им нравится моё страдание?

ВераВерная

" Я хочу, чтобы в моей жизни оставались только те, кто действительно поддерживает меня и радуется моим успехам". Так а кто мешает? Так и сделайте. Вычеркните из своей жизни тех, кто вас осуждает, кто сплетничает, кто из ваших эмоций устраивает зрелище. Вас что, кто-то насильно заставляет с этими пустобрёхами общаться? Поставьте блок. Вот и увидите, кто с вами останется в вашем небольшом посёлке)))