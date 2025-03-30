Я стала замечать, что многим людям интересно, когда у меня что-то не так. Особенно это касается тех, кто находится рядом — близких и знакомых.
Почему им нравится моё страдание?
Комментарии
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ВераВерная
" Я хочу, чтобы в моей жизни оставались только те, кто действительно поддерживает меня и радуется моим успехам". Так а кто мешает? Так и сделайте. Вычеркните из своей жизни тех, кто вас осуждает, кто сплетничает, кто из ваших эмоций устраивает зрелище. Вас что, кто-то насильно заставляет с этими пустобрёхами общаться? Поставьте блок. Вот и увидите, кто с вами останется в вашем небольшом посёлке)))
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17 час.
Сергей Рубцовск
Зачем выставлять свои семейные отношения на всеобщее обозрение? Решайте свои проблемы не вынося сор из избы.
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15 час.
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