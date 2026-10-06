Россия: Ранее введенные ограничения на полеты в подмосковных аэропортах Жуковский (ZIA/UUBW), Шереметьево (SVO/UUEE), Домодедово (DME/UUDD) и Внуково (VKO/UUWW) были сняты в утренние часы после предполагаемой атаки украинского беспилотника.