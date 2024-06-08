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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эль-Шаарави об Италии на Евро-2024: «Наша цель – стать главными героями. Спаллетти требователен и имеет четкие представления об игре, а мы следуем за ним»

На чемпионате Европы итальянцы сыграют с Испанией, Хорватией и Албанией в группе В.  «Состав изменился по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы, есть молодые игроки, которые уже имеют большой опыт на международном уровне и обладают высоким уровнем.

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