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Царьград

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Денис Паслер ввёл режим беспилотной опасности в регионе

Денис Паслер ввёл режим беспилотной опасности в регионе

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о введении режима беспилотной опасности. В своем заявлении на платформе «Макс» он сообщил, что ответственные службы уже выполняют все необходимые меры для обеспечения безопасности.

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