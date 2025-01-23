Посол Симона Гальперин: Россия содействует в освобождении трех заложников ХАМАС

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила, что еврейское государство и Россия ведут совместную работу над освобождением трех заложников палестинской группировки ХАМАС, не имеющих российского гражданств, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии