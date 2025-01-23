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Посол Симона Гальперин: Россия содействует в освобождении трех заложников ХАМАС

Посол Симона Гальперин: Россия содействует в освобождении трех заложников ХАМАС

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила, что еврейское государство и Россия ведут совместную работу над освобождением трех заложников палестинской группировки ХАМАС, не имеющих российского гражданств, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин.

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