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Новости Брянска

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В Стародубском округе Брянской области дрон убил местного жителя

В Стародубском округе Брянской области дрон убил местного жителя

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал деревню Случок в Стародубском округе Брянской области, мужчина с тяжелыми ранениями скончался в больнице.

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