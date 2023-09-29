Почему так медленно? Главный вопрос на Украине

Они ещё 4 июня прошлого года Москву брать собирались. На полном серьёзе. Моего знакомого собиралась спасти его сестра

Natalija Osminina

Посмотрела сегодняшнюю чат-рулетку с блогером Сергеем из Крыма "Всё профукали за годы незалежности..." - вот один-в-один то, что написал автор. Радостная эйфория 45- летней киевлянки от победы над Москвой. Гордится тем, что её 16-летний сын в теробороне. Абсолютная уверенность, что в ближайшие дни Россия развалится и великая Украина всех переможет. Буйная шизофрения.