Если в тихую безветренную ночь выйти во чисто поле, где даже сверчков не слышно, и приложить ухо к земле, можно услышать загадочный треск.
Почему так медленно? Главный вопрос на Украине
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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10 час.
Юлия Белова
Они ещё 4 июня прошлого года Москву брать собирались. На полном серьёзе. Моего знакомого собиралась спасти его сестра
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7 час.
Natalija Osminina
Посмотрела сегодняшнюю чат-рулетку с блогером Сергеем из Крыма "Всё профукали за годы незалежности..." - вот один-в-один то, что написал автор. Радостная эйфория 45- летней киевлянки от победы над Москвой. Гордится тем, что её 16-летний сын в теробороне. Абсолютная уверенность, что в ближайшие дни Россия развалится и великая Украина всех переможет. Буйная шизофрения.
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5 час.
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