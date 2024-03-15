Ещё один футбольный матч в рамках рамках ЛФЛ "Чемпион" завершился победой наших футболистов ⚽️⚽️⚽️ "Бузулук" сегодня играл с командой "УННВ".
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Ещё один футбольный матч в рамках рамках ЛФЛ "Чемпион" завершился победой наших футболистов ⚽️⚽️⚽️ "Бузулук" сегодня играл с командой "УННВ".