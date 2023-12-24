На Украине сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области

На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил назначенный киевскими властями глава местной администрации Юрий Малашко.
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