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Врач назвала основные причины появления отеков

Врач назвала основные причины появления отеков

Одной из основных причин появления отеков может быть прием стероидов. Об этом 1 октября рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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