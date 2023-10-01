Врач назвала основные причины появления отеков

Одной из основных причин появления отеков может быть прием стероидов. Об этом 1 октября рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
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