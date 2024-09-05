Джонсон: Зеленский недооценил силы России, когда напал на Курскую область

EV

Evgeni Velesik

Наверное наступило время наращивать призывные войска и увеличить срок службы до полутора — двух лет. Полгода учебное подразделение и год отработки навыков до совершенства! И если случатся провокации типа Курской, то они должны полноценно давать отпор! Т. е. быть готовыми к ведению боевых действий и отражению нападения противником! Мамочек слушать не надо! Пора выращивать мужчин, а не полоротых компьютерщиков!