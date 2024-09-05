Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что план украинского лидера Владимира Зеленского, который предусматривал атаку на Курскую область для отвлечения российских войск, полностью провалился.
Джонсон: Зеленский недооценил силы России, когда напал на Курскую область
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Наверное наступило время наращивать призывные войска и увеличить срок службы до полутора — двух лет. Полгода учебное подразделение и год отработки навыков до совершенства! И если случатся провокации типа Курской, то они должны полноценно давать отпор! Т. е. быть готовыми к ведению боевых действий и отражению нападения противником! Мамочек слушать не надо! Пора выращивать мужчин, а не полоротых компьютерщиков!
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