❗️ Из-за схода воды с полей в селе Кормовое Первомайского района были подтоплены 47 домов Как уточняют в ГУ МЧС по РК, в большинстве случаев вода ушла самотёком.
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❗️ Из-за схода воды с полей в селе Кормовое Первомайского района были подтоплены 47 домов Как уточняют в ГУ МЧС по РК, в большинстве случаев вода ушла самотёком.