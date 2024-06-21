Комбат ВСУ: Хохлы уже готовы отдать Украину до Збруча

На фронте для Украины ситуация продолжает оставаться критической, что влияет на настроения людей. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Дмитрий Кухарчук, командир 2-го батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бывших членов полка «Азов» (запрещен в РФ).