Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зима вдруг раскрыла главный обман с мигрантами

Зима вдруг раскрыла главный обман с мигрантами

ГЛАВНЫЙ ОБМАН С МИГРАНТАМИ В РОССИИ РАЗГАДАТЬ ПРОСТО. ИМЕННО ЗИМОЙ Манипуляции лоббистов завоза гастарбайтеров раскрыл Константин Малофеев.

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Комментарии
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Одиссей
Апелляцию к диаспоре, вмешательство диаспоры надо рассматривать, как отягчающее обстоятельство. И карать всех вмешивающихся за попытку влиять на правовую систему.
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5 час.
Одиссей
&quot;Ведь нас убеждали, что они одни могут чистить наши улицы, и поэтому, дескать, надо их и дальше завозить, закрывая глаза на то, что они пристают к нашим девочкам, ругаются на наших ребят, устраивают драки. Мол, на всё это надо махнуть рукой. Я уж не говорю о более тяжких преступлениях…&quot; Где-то доводилось слышать, (как грится, за что купил..) что ОФИЦИАЛЬНАЯ  з/плата такого специалиста, за которую он расписывается в ведомости - около 100т.р. За такую, кстати, и наши специалисты из провинции будут работать. Но фишка в том, что на руки они получают 50-60т.р. Мигранты терпят, а наши терпеть не будут. Вот и все причины массового завоза неквалифицированных и нелояльных иностранцев.
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5 час.
Одиссей
&quot;Опрос ФАДН отчётливо дал понять, по каким законам хотят жить мигранты в России. Совсем не по законам нашей страны… По законам своих государств, по законам шариата, но не по нашим. И они готовы активно отстаивать это &quot;право&quot;.&quot; Т.е., завозим к себе врагов!!!!  Нет слов!!!
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5 час.

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