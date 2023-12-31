Зима вдруг раскрыла главный обман с мигрантами

Одиссей

"Ведь нас убеждали, что они одни могут чистить наши улицы, и поэтому, дескать, надо их и дальше завозить, закрывая глаза на то, что они пристают к нашим девочкам, ругаются на наших ребят, устраивают драки. Мол, на всё это надо махнуть рукой. Я уж не говорю о более тяжких преступлениях…" Где-то доводилось слышать, (как грится, за что купил..) что ОФИЦИАЛЬНАЯ з/плата такого специалиста, за которую он расписывается в ведомости - около 100т.р. За такую, кстати, и наши специалисты из провинции будут работать. Но фишка в том, что на руки они получают 50-60т.р. Мигранты терпят, а наши терпеть не будут. Вот и все причины массового завоза неквалифицированных и нелояльных иностранцев.