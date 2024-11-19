Лула да Силва: "Партнерство Бразилии и Китая принесет пользу всему человечеству"

Китай - самая необыкновенная страна Азии, а Бразилия - это самая большая страна в Латинской Америке. Их партнерство принесет пользу всему человечеству Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью China Media Group, сообщает romanian.