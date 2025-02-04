ФСБ показала посвященные 80-летию Ялтинской конференции архивные документы

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) показал рассекреченные архивные документы, посвященные 80-летию Ялтинской конференции, на которой присутствовали лидеры стран антигитлеровской коалиции.
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