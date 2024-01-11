ВМС Британии заявили о несанкционированном проникновении на судно у порта Сохар

Неизвестные проникли на судно в Оманском заливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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