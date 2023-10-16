Кадры поражения полькой гаубицы Crab ВСУ высокоточным снарядом

Министерство обороны России обнародовало запись с камеры беспилотника, снятую в зоне проведения спецоперации, на которой польскую гаубицу Crab Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражает высокоточный снаряд "Краснополь".
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