Захарова сравнила «секретный план» Бундесвера из Bild с прошлогодним гороскопом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный немецким изданием Bild «секретный документ» о том, что Бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту России и НАТО.
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