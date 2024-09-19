Сын известного художника Никаса Сафронова Лука удивил публику на недавней выставке отца в Петербурге.
Потрясение заставило сына Никаса Сафронова похудеть на 150 кг. Его вес приближался к критической отметке
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ВД
Вовладар Даров
Судя по фото о похудении и речи нет!
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15 час.
Grandad
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, сообщил NEWS.ru, что он не худел. По словам Затравкина, на фотографиях, которые распространились в интернете, изображен не он. Лука пояснил, что его спутали с братом Федором. «Я пока не худел. Это был мой брат, не мои фотографии. Вы не знали, что у меня есть братья? У Никаса Степановича 12 детей. Взяли фотографию моего брата Федора, который немного на меня похож. И написали, что это я. Ну и хорошо, я не против», — сказал Затравкин.
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14 час.
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