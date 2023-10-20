В столичном музее открылась выставка итальянского скульптора

Выставку тактильных скульптур «Крестный путь» Козимо Дамиано Латорре организовало сегодня в рамках Недели итальянского языка в Республике Молдова посольство Италии в нашей стране в сотрудничестве с Ассоциацией «Италия-Молдова» и в партнерстве с Национальным музеем этнографии и истории природы, передает moldpres.
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