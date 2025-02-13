17 февраля в 15:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлией Васильевной Оглоблиной «На каком основании могут изъять дачный участок и выписать штраф» С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах и садоводствах привести их в надлежащее состояние в течение трех лет.