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Парламентская газета

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«На каком основании могут изъять дачный участок и выписать штраф»

«На каком основании могут изъять дачный участок и выписать штраф»

17 февраля в 15:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлией Васильевной Оглоблиной «На каком основании  могут изъять дачный участок и выписать штраф» С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах и садоводствах привести их в надлежащее состояние в течение трех лет.

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