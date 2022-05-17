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Невилл о наезде Джаки на партнеров по «Арсеналу»: «Он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет, когда хватал безрассудные удаления»

Гари Невилл раскритиковал Гранита Джаку за его реплики об игроках «Арсенала».  После 0:2 с «Ньюкаслом» хавбек заявил: «Арсенал» не заслужил ни ЛЧ, ни ЛЕ, катастрофическая игра.

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