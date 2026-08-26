В Калужской области спиленное дерево убило 59-летнего электромонтёра

В Людиновском городском округе спиленное дерево убило 59-летнего мужчину. Предварительно установлено, что 26 августа около 10:30 в районе СНТ "Литейщик" в деревне Романовка во время очистки охранной зоны ЛЭП от высоких деревьев спиленный ствол упал на 59-летнего электромонтёра.