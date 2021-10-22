Мировое обозрение

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Музыка в бою нужна и полезна. Военно-оркестровая служба армии России отмечает 100-летие

Музыка в бою нужна и полезна. Военно-оркестровая служба армии России отмечает 100-летие

В 2021 году Военно-оркестровая служба Вооруженных сил РФ отмечает 100-летие со дня образования. Празднование юбилея музыканты приурочили к 140-й годовщине со дня рождения одного из основателей службы — дирижера и композитора Семена Чернецкого.

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