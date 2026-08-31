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МОСИНФОРМ

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Победители акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» смогут направить призовые баллы на благотворительность

Победители акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» смогут направить призовые баллы на благотворительность

Жители Москвы, которые проголосуют электронно на выборах 18, 19 и 20 сентября и победят в акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», смогут передать полученные баллы благотворительным фондам.

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