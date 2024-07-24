Случился конфуз: Порошенко назвал американского спикера Майклом Джексоном

Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал имя спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Майка Джонсона и назвал его американским певцом и танцором, королем мировой эстрады Майклом Джексоном.
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