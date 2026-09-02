Zero Hedge
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Zero Hedge

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Apple Maps Changes Name Of Lake Ontario To Lake America

Apple Maps Changes Name Of Lake Ontario To Lake America

Apple Maps Changes Name Of Lake Ontario To Lake America Update (1700ET): President Trump has voiced his approval of this change as "complete, ratified, and binding".

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