Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун провел разговор с Сырским

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун впервые провел телефонный разговор с назначенным накануне главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.
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