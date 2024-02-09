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Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун провел разговор с Сырским

Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун провел разговор с Сырским

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун впервые провел телефонный разговор с назначенным накануне главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

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