Трамваи и троллейбусы встали на 130 часов из-за ДТП в Челябинске

В «ЧелябГЭТе» поделились печальной статистикой за сентябрь – в этом месяце зарегистрировали 31 ДТП, из-за которых пришлось остановить движение электротранспорта и временно менять маршруты трамваев и троллейбусов.
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