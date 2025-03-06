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Букет с подвохом. Жительниц Алтайского края предупреждают о мошеннической схеме к 8 Марта

Букет с подвохом. Жительниц Алтайского края предупреждают о мошеннической схеме к 8 Марта

В преддверии праздника аферисты могут отправить жертве букет "от тайного поклонника", чтобы получить доступ к ее счетам Жительницы Алтайского края накануне Международного женского дня могут столкнуться с мошенниками.

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