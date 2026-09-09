Ефимов: с января в Москве возвели 40 объектов образования

С января по август этого года в столице построили уже свыше 40 объектов образования. По словам главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, их суммарная площадь превышает 330 тысяч квадратных метров.
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