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Аргументы и Факты

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Ефимов: с января в Москве возвели 40 объектов образования

Ефимов: с января в Москве возвели 40 объектов образования

С января по август этого года в столице построили уже свыше 40 объектов образования. По словам главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, их суммарная площадь превышает 330 тысяч квадратных метров.

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