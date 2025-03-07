Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

Адвокат россиянки, заявившей об изнасиловании рэпером Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), Константин Ерохин заявил, что обвинительница решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы не оставлять дело «просто так».
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