Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

Адвокат россиянки, заявившей об изнасиловании рэпером Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), Константин Ерохин заявил, что обвинительница решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы не оставлять дело «просто так».