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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Байден нахамил Си Цзиньпину, и это плохая новость для Запада

Байден нахамил Си Цзиньпину, и это плохая новость для Запада

Выходка американского президента заставила экспертов задуматься о вооруженном конфликте, который может вспыхнуть в январе Михаил Зубов На фото: президент США Джо Байден (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Я хоть и поставил лайк за &quot;припомнят&quot; но думаю что произойдет это так ,что американцы не заметят ,как окажутся в окружении  китайцев у себя дома.Китай уже переваривает США и лишние телодвижения и высказывания старого и безпомощного Байдена,просто проигнорируют У них есть цель,проглотить америку и ничто китайцев не собьет с этого курса.
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4 час.
николай ткаченко
Дядюшка ДЖО на МОСКВУ работает.
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2 час.
Борис Виленский
Китайцы всегда умели &quot;держать лицо&quot;, а американцы просто быдло и шпана.
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14 мин.

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