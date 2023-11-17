Байден нахамил Си Цзиньпину, и это плохая новость для Запада

Аким Воземчук

Я хоть и поставил лайк за "припомнят" но думаю что произойдет это так ,что американцы не заметят ,как окажутся в окружении китайцев у себя дома.Китай уже переваривает США и лишние телодвижения и высказывания старого и безпомощного Байдена,просто проигнорируют У них есть цель,проглотить америку и ничто китайцев не собьет с этого курса.