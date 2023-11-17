Выходка американского президента заставила экспертов задуматься о вооруженном конфликте, который может вспыхнуть в январе Михаил Зубов На фото: президент США Джо Байден (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Байден нахамил Си Цзиньпину, и это плохая новость для Запада
Комментарии
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Аким Воземчук
Я хоть и поставил лайк за "припомнят" но думаю что произойдет это так ,что американцы не заметят ,как окажутся в окружении китайцев у себя дома.Китай уже переваривает США и лишние телодвижения и высказывания старого и безпомощного Байдена,просто проигнорируют У них есть цель,проглотить америку и ничто китайцев не собьет с этого курса.
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4 час.
николай ткаченко
Дядюшка ДЖО на МОСКВУ работает.
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2 час.
Борис Виленский
Китайцы всегда умели "держать лицо", а американцы просто быдло и шпана.
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14 мин.
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