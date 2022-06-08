"Решение президента": Южная Корея пошла на важный шаг к России

"Решение президента": Южная Корея пошла на важный шаг к России

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 7 июня назначил Чан Хо Чжина, бывшего посла в Камбодже, на должность посла в России, передает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

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