15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате налёта беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погибла Елена Викторовна Астанина, председатель участковой избирательной комиссии №394, сообщает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
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