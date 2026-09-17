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Регионы России

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В Запорожской области погибла председатель участковой комиссии после удара беспилотника ВСУ

В Запорожской области погибла председатель участковой комиссии после удара беспилотника ВСУ

15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате налёта беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погибла Елена Викторовна Астанина, председатель участковой избирательной комиссии №394, сообщает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

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