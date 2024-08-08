Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Мы здесь высказываем свое мнение, пользуясь  своей логикой. А логика проста как 3 рубля и другой быть не может.  Прои..."Какая ещё нам Аф...
  • михаил дуванов
    путин подписал все гарантии для ельцина и его семьи пожизненноhttps://lenta.ru/news/1999/12/31/garant/Политолог рассказ...
  • михаил дуванов
    особенно когда снабжаешь  их газом.  нефтью и тдПолитолог рассказ...

Залежная в подражание США полезла на африканскую пальму. А местные ту пальму подожгли

Залежная в подражание США полезла на африканскую пальму. А местные ту пальму подожгли

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Украинский дятел залетел к африканским муравьям в Сахель и хотел там всё раздолбать своим длинным клювом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vkasincev Касинцев
Гады должны быть изгнаны отовсюду или лучше уничтожены.
Ответить
9 час.
Natalija Osminina
Что за мерзкая страна и мерзкий народец!  А потом будут слезно вопить : &quot;За ШО???!!&quot;.  Не должны такие уроды существовать на Земле, как минимум КОМПАКТНО. Они  опасны для всего мира. Только рассеивать по земле мелким слоем.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх