Залежная в подражание США полезла на африканскую пальму. А местные ту пальму подожгли

Natalija Osminina

Что за мерзкая страна и мерзкий народец! А потом будут слезно вопить : "За ШО???!!". Не должны такие уроды существовать на Земле, как минимум КОМПАКТНО. Они опасны для всего мира. Только рассеивать по земле мелким слоем.