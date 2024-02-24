«Проблемы с головой» или «гены фашизма»: Медведев оценил слова Мелони о ХАМАС и СВО

Бывший президент РФ жестко прокомментировал заявление премьер-министра Италии. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в связи с заявлением премьер-министра Италии Джорджи Мелони о специальной военной операции РФ на Украине.
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