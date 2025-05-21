Россиян предупредили о новом способе похищения паролей от «Госуслуг»

Злоумышленники начали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом предупредил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, его слова приводит ТАСС.