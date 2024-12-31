Быстрые закуски на Новый год. Можно готовить в последний момент, но будет вкусно

Создать яркий и праздничный новогодний стол можно буквально в последний момент! С помощью нескольких простых, но потрясающе вкусных закусок, которые готовятся мгновенно, ваш стол будет выглядеть как настоящий кулинарный шедевр.
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