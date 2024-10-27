Политика как он...
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Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент

Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент

Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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