Укрпочта увековечит для потомков матерщину Зеленского

На Украине выпустили почтовую марку «Будапештский меморандум – це х***йня». Фраза отсылает к интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, в котором хозяин Банковой раскритиковал страны, дававшие ей гарантии безопасности в обмен на отказ от ядреного оружия.