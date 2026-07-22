Gold Never Rests So Why Should Its Futures? 1-Ounce Gold Futures COMEX_DL:1OZ1! mintdotfinance Although COMEX gold futures trade almost continuously during the week, they halt every Friday afternoon and do not reopen until Sunday evening.
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