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Киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже

Киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже

Киев и Одесса стремительно пустеют. По данным украинского агентства ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в столице выросло на 66%, а в Одессе — более чем втрое .

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