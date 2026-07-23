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SPLETNIK

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Илон Маск показал ИИ-отрывок своей "правильной" "Одиссеи" в ответ на фильм Нолана

Илон Маск показал ИИ-отрывок своей "правильной" "Одиссеи" в ответ на фильм Нолана

Илон Маск опубликовал в своей соцсети X трёхминутный фрагмент будущей ИИ-экранизации "Одиссеи", созданный инструментом его компании xAI — Grok Imagine.

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