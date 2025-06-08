❗️Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» была сбита над акваторией Черного моря Минобороны России.
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❗️Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» была сбита над акваторией Черного моря Минобороны России.