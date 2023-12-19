11-летний школьник не захотел возвращаться после каникул и сбежал. Через 6 лет он нашелся и рассказал, чем занимался

Дети устают от непонимания родителей, когда бывают разногласия! Это сладкое чувство - свобода! И как приятно возвращаться под крышу дома своего!

С

Сергей

когда научатся правильно заголовки для статей подбирать? никто никуда не сбегал, просто семья долбачей решила поразвлекаться и сделать это к какому то херу тайно.. денег видать полная жопа , вот и мотались в своё удовольствие по странам.. вообще статья - дерьмо ни о чём..