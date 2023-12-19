11-летний школьник не захотел возвращаться после каникул и сбежал. Через 6 лет он нашелся и рассказал, чем занимался

Алекс Бетти исчез еще 6 лет назад при достаточно странных обстоятельствах — 11 летний мальчик уехал на канинулах с родителями и в день, когда семья планировала возвращение домой, сбежал из аэропорта испанского города Малага.
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