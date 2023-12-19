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TRENDYMEN

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11-летний школьник не захотел возвращаться после каникул и сбежал. Через 6 лет он нашелся и рассказал, чем занимался

11-летний школьник не захотел возвращаться после каникул и сбежал. Через 6 лет он нашелся и рассказал, чем занимался

Алекс Бетти исчез еще 6 лет назад при достаточно странных обстоятельствах — 11 летний мальчик уехал на канинулах с родителями и в день, когда семья планировала возвращение домой, сбежал из аэропорта испанского города Малага.

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Комментарии
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СН
Светлана Носикова
Дети устают от непонимания родителей, когда бывают разногласия! Это сладкое чувство - свобода! И как приятно возвращаться под крышу дома своего!
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20 час.
С
Сергей
когда научатся правильно заголовки для статей подбирать? никто никуда не сбегал, просто семья долбачей решила поразвлекаться и сделать это к какому то херу тайно.. денег видать полная жопа , вот и мотались в своё удовольствие по странам.. вообще статья - дерьмо ни о чём..
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19 час.
КН
Кукуруза Неважно
Статья в (*).
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9 час.

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