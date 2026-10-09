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Противник копирует тактику ВС РФ, атакуя дата-центры по всей России

Противник копирует тактику ВС РФ, атакуя дата-центры по всей России

Боевики киевского режима минувшей ночью атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге. Компания заявила о полном выводе из строя нескольких модулей объекта.

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