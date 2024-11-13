🛠 В Крыму в этом году больше 18 тысяч абонентов подключили к электросетям Как сообщил Глава региона Сергей Аксёнов, это количество техприсоединений уже превышает показатели всего прошлого года.
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🛠 В Крыму в этом году больше 18 тысяч абонентов подключили к электросетям Как сообщил Глава региона Сергей Аксёнов, это количество техприсоединений уже превышает показатели всего прошлого года.