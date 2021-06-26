Диалоги не по сценарию, разбитая «Волга» и случайный снег: как снимали «Служебный роман»

Фильма мог не получиться по одной-единственной причине. «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов Кадр из фильма«Служебный роман» – один из любимых киношедевров Эльдара Рязанова, «теплый, добрый и душевный» фильм, как задумывал его сделать мастер.