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Диалоги не по сценарию, разбитая «Волга» и случайный снег: как снимали «Служебный роман»

Диалоги не по сценарию, разбитая «Волга» и случайный снег: как снимали «Служебный роман»

Фильма мог не получиться по одной-единственной причине. «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов Кадр из фильма«Служебный роман» – один из любимых киношедевров Эльдара Рязанова, «теплый, добрый и душевный» фильм, как задумывал его сделать мастер.

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